James Corden en vrouw hebben nog geen naam bedacht voor derde kindje

Dat vertelt de 39-jarige presentator donderdagavond in zijn talkshow The Late Late Show. Corden was in verband met de geboorte twee dagen afwezig en keerde donderdag weer terug bij de show.

"We hadden verwacht dat de baby pas over een paar weken zou komen", aldus Corden. "We hebben nog steeds geen naam voor haar gekozen. We weten niet hoe we haar moeten noemen."

Nadat zijn derde kind ter wereld kwam moesten de presentator en ook zijn vrouw hard huilen, vertelt hij. "De dokter vroeg naar de naam en ik keek naar hem en zei: we noemen haar Beyoncé. Dat vond mijn vrouw niet zo grappig."

Corden vertelt dat de kraamhulp al een formulier begon in te vullen en de naam Beyoncé opschreef. "Ik liep gelijk naar haar toe en vertelde haar: 'er is maar één Beyoncé'."

Harry Styles

Toen zijn vrouw dinsdag onverwachts naar het ziekenhuis moest om te bevallen, vroeg Corden aan One Direction-zanger Harry Styles om die dag zijn plek als talkshowpresentator over te nemen.

"Ik deed wat ik altijd doe als ik een crisis doormaak - ik bel Harry. (…) Het werkt natuurlijk twee kanten op: als hij mij ooit nodig heeft, kan ik zijn plek invullen tijdens een van zijn concerten."

Corden en Carey hebben al twee kinderen: zoon Max (6) en dochter Carey (3).