Kevin Hart geeft in radioshow toe te zijn vreemdgegaan

In september plaatste de komiek een filmpje op Instagram waarin hij zei dat hij een fout had gemaakt. "Ik heb mezelf in een situatie geplaatst die alleen maar verkeerd kon aflopen, en dat is ook gebeurd."

Hij bood in de video excuses aan aan Eniko, toen zwanger van het zoontje van het stel, en zijn twee kinderen uit een eerder huwelijk. Later bleek dat Hart werd afgeperst met een "seksueel provocerende" video die van hem en een vrouw was gemaakt in Las Vegas.

Donderdag was de acteur te gast in een radioshow, waar hem gevraagd werd wat er door hem heen ging toen hij "betrapt werd op vreemdgaan". Daarop trok hij het boetekleed aan. "Ik ga mijn fouten niet uit de weg, ik hou mijn handen omhoog; ik ben schuldig." Hart noemde zijn slippertje "Kevin Harts domste actie" en zei dat hij de vraag niet kon beantwoorden, omdat hij simpelweg niet had nagedacht.