Gordon deed aan trouwprogramma mee met 'juiste intenties'

Donderdagavond was in de laatste aflevering te zien dat Gordon niemand koos tot zijn echtgenoot. Vooraf was de verwachting dat hij voor de Nederlandse ondernemer Rogier of de Italiaanse steward Manuel zou kiezen.

"Het waren hele moeilijke weken vol van emoties en gevoelens die ik lang geleden heb gevoeld. Alleen zat het juiste gevoel, de echte verliefdheid er helaas voor mij en voor mijn 'mannen' niet bij", schrijft Gordon op Facebook.

"Frustrerend als je weet met wat voor enthousiasme ik dit programma ben aangegaan maar als je iets met de juiste intenties aangaat moet je er ook met de juiste intenties uitgaan, en dat heb ik gedaan", aldus Gordon, die niks in scène wilde zetten.

In scène

"Ik had kunnen doen alsof en met Manuel de makkelijke weg kiezen en een 'tv-huwelijk' in scène zetten, maar dat is oprecht nooit mijn bedoeling geweest. Ik wilde het echte gevoel en zeker niet iemand als Rogier kwetsen door net te doen alsof", gaat Gordon verder. "Wellicht wat naïef om te denken dat ik dat zou vinden in een tv programma, maar hé: niet geschoten is altijd mis."

Gordon hoopt dat de kijkers ondanks het teleurstellende einde genoten hebben. "Ik was en ben nog steeds heel gelukkig met mijn leven, weliswaar zonder een liefde maar ik heb inmiddels geleerd dat je zelf de liefde van je leven bent en met die energie en kracht vertrouw ik erop dat alles goedkomt."