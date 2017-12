Jamie Foxx viert vijftigste verjaardag met Katie Holmes

Volgens People Magazine hebben ze de avond doorgebracht in The Highlight Room in Hollywood.

Ook de twee dochters van de acteur, Corinne Fox en Annalise Bishop, waren bij het verjaardagsfeest aanwezig. Volgens TMZ werd er ook feest gevierd in een filmstudio. Daarvoor had de rapper en acteur collega-artiesten als Ice Cube en Snoop Dogg uitgenodigd. Ook daarbij was Holmes aanwezig.

Holmes en Foxx zouden sinds 2013 een relatie hebben. Ze hebben dat nooit officieel bevestigd. Wel zijn ze dit jaar voor het eerst hand in hand gefotografeerd, precies vijf jaar na Holmes' scheiding van Tom Cruise.