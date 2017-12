Partner Philip Seymour Hoffman leefde jaren in angst om verslaving acteur

"Ik had verwacht dat hij zou sterven sinds de dag dat hij weer begon te gebruiken, maar toen het eindelijk gebeurde sloeg het me met brutale kracht", schrijft O'Donnell, over haar partner die in februari 2014 op 46-jarige leeftijd overleed, in een artikel in Vogue.

Hoewel Hoffman al meerdere keren was afgekickt, werd de verslaving de acteur uiteindelijk fataal. O'Donnell kon haar partner niet redden. "Voor de eerste keer besefte ik dat zijn verslaving groter was dan die van ons. Ik boog mijn hoofd en dacht: 'ik kan dit niet maken'. Het was het moment dat ik losliet. Ik zei tegen hem: 'Ik kan je niet constant in de gaten houden. Ik hou van je, ik ben hier voor jou en ik zal er altijd voor je zijn. Maar ik kan je niet redden.'"

Het leven van het gezin van de kostuumontwerpster werd volgens O'Donnell in de greep gehouden door de alcohol- en drugsverslaving van de acteur. Toen Hoffman overleed, was die greep op hun leven niet weg. "Ik was niet voorbereid. Er was geen gevoel van vrede of opluchting, alleen maar hevige pijn en een overweldigend verlies. Het moeilijkste - het onmogelijke - was denken: 'Hoe zeg ik mijn kinderen dat hun vader net is overleden? Wat zijn de woorden?'"

Hoffman overleed drie dagen nadat hij was begonnen aan het opnemen van The Hunges Games: Mockingjay part 1 in Atlanta aan een dodelijke combinatie van heroïne, cocaïne, amfetamine, en benzodiazepinen in zijn woonplaats New York. Hoffmann en O'Donnell kregen tijdens hun relatie drie kinderen: Cooper, Tallulah en Willa.