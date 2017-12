Roddeloverzicht: Woede over Gordon en Albert is keihard

Wekenlang ging het bij het koffiezetapparaat nergens anders over: werd het Gerben, Roy, Manuel of Rogier? Wie zou mister Showbizz/meneer Heuckeroth worden?

Ver voordat Gordon gaat trouwen... maar met wie? op televisie kwam, waren er al andere vragen: is het mogelijk de ware te vinden in zo'n korte tijd? Is dat mogelijk op televisie? Zou het huwelijk bindend zijn?

Donderdag kregen we eindelijk antwoord. Na weken van spanning was daar het moment en ontdekten we eindelijk of zijn keuze op Manuel of Rogier was gevallen. De anti-climax kon niet groter: Gordon koos voor niemand, want niemand had hem echt verliefd gekregen.

Ja. Dit was precies wat heel veel kijkers al heel lang hadden verwacht. Op sociale media werd dan ook woedend gereageerd: hoe hadden Gordon, zijn beste vriend Gerard en RTL zo lang tegen ons kunnen liegen?

Want dat was het. Het hele programma bleek een grote leugen. Dat waar iedereen op wachtte, een sprookjeshuwelijk, kwam er niet. Ruim 2 miljoen mensen zagen donderdagavond hoe ze al die tijd waren voorgelogen door hun idolen.

Gerard had tenslotte gezegd dat er echt een bruiloft was geweest en Gordon riep al weken dat hij het van de daken wilde schreeuwen. Rogier plaatste foto's met een ring om en daarmee was de illusie compleet. De teasers die volgden hielpen ook niet: beelden van een ballade gezongen door Elske DeWall terwijl Gordon het gangpad betrad in een wit pak. Een grote deceptie, blijkt nu.

Gordon kijkt er toch tevreden op terug. De zanger is blij dat mensen hebben kunnen zien hoe hij echt is én hij is zelfs aan het daten met een van de mannen die uiteindelijk afzag van deelname. Gordon is er eigenlijk alleen maar beter van geworden.

En de fans? Zijn die er ook beter van geworden? Te zien aan de reacties zijn ze er zelf ook nog niet helemaal uit. Maar aan een volgende trouwshow begint waarschijnlijk geen enkele kijker meer.

Pudding

Een goed diner sluit je af met een net zo goed toetje. Een mooi kaasplankje, een likeur bij de koffie of een bol ijs: een feestelijke maaltijd is zonder niet compleet. En dan het liefst een beetje van kwaliteit, zodat het aansluit op alle prachtige dingen die eerder al op tafel zijn verschenen.

De 1.500 personeelsleden van de Britse koningin Elizabeth en prins Philip moeten dit jaar hun eigen geld steken in een chique toetje: met de optie die het koninklijkhuis biedt, komen ze in ieder geval niet uit. Waar de medewerkers al jaren potsierlijke puddings van het chique warenhuis Harrods of de koninklijke bakkerij Fortnum & Mason in hun kerstpakketten vonden, moeten ze het dit jaar doen met een goedkopere versie.

Van alle dingen waar de familie op kan beknibbelen, hebben ze dit jaar besloten om minder geld uit te geven aan een feestelijk einde van het jaar voor hun dienstmeisjes, butlers en chefs. Zij moeten het bij het kerstdiner doen met een simpele kerstpudding van supermarktketen Tesco.

En dat terwijl de pudding tijdens het Britse kerstdiner als zeer belangrijk wordt gezien. Die maak je zelf, of koop je chique, maar een pudding van een gewone supermarkt is natuurlijk bij lange na niet feestelijk genoeg.

Om de pijn iets te verzachten, is daar gelukkig nog altijd de, niet zo persoonlijke, boodschap van het koninklijk stel. Iedere medewerker krijgt namelijk een kerstkaart van de koningin en haar man. Maar daar zal waarschijnlijk niets in staan wat doet vermoeden dat ze hun personeel ook echt kennen.

Laffe televisie

Vijftien jaar lang was één ding zeker: als je de televisie 's avonds op RTL4 zette, zag je het gezicht van Albert Verlinde. Met het bord op schoot luisteren naar de wijze woorden van de entertainmentdeskundige, je gehaktbal verorberen terwijl Albert vertelde over de persoonlijke levens van andere BN'ers en aan het toetje terwijl hij met Beau/Daphne/Winston gierend van het lachen op de desk lag.

Voor veel mensen viel een vast ritueel weg toen Albert aankondigde te vertrekken bij RTL Boulevard en hoewel we nu bijna twee jaar verder zijn, zijn er nog steeds mensen die hem aanspreken omdat ze hem zo missen op televisie.

Albert vindt zijn vertrek de beste beslissing van zijn leven: hij geniet meer, hij leeft gezonder en mensen zijn minder op hun hoede nu hij niet meer bij het programma werkt. Allemaal heel positief, maar voor het programma heeft het weinig goed gedaan.

"Altijd dezelfde gezichten, dezelfde deskundigen. Wij hadden ook veel dezelfde gezichten, maar die kwamen wel met verrassende onderwerpen. Dat zie ik niet meer. Ik mis de dynamiek ook, het is veilig en daardoor laf", aldus de theatermaker in gesprek met JFK.

Hij kan er nog steeds naar kijken, vindt het nog wel leuk, maar het kabbelt te veel. "Ik vond dat Boulevard net zo spannend moest zijn als een voetbalwedstrijd; je weet niet wanneer het doelpunt valt en daarom blijf je kijken. Dat gevoel is er niet meer."

Die veranderingen wilden de hoge bazen al een hele lange tijd, maar Albert weigerde ze door te zetten. "Nu ik weg ben, hebben de marketing- en pr-mensen de vrije hand. Er is niemand meer die zegt: doe eens normaal. Dat was bij mij anders. Of je nou bevriend met me was of niet, als je op het laatste moment afzegde om toch naar Late Night te gaan, belde ik op en zei ik dat je er voorlopig ook niet meer in kwam. Hard, ja, maar ik knokte voor mijn eigen winkel."

Terug naar het programma gaat Albert duidelijk niet de komende tijd: hij zet zijn persoonlijke groei nog even door. Al die jaren 's avonds werken heeft z'n tol geëist en Albert is vastbesloten daar nu van bij te komen. "Des te vreemder dat ik serieus heb nagedacht over een aantal tv-aanbiedingen die ik kreeg toen ik net gestopt was. Je bent toch een beetje verslaafd, blijkbaar. Er zat echt een groot aanbod tussen, eentje waarvan mijn vrienden dachten: dit gaat hij doen. Maar dat heb ik niet gedaan en dat is echt een opluchting."​

Tandloos Canada

Water is goed voor je. Twee liter per dag zou zorgen voor een goede huid, sterke nagels en glanzend haar. Genezende krachten heeft het normaal gesproken niet, maar daar was een paar jaar geleden Jomanda en ineens konden we van alle kwaaltjes in de wereld af komen, gewoon door het drinken van kraanwater.

Jomanda wist met haar helende handen een medicijn te maken van iedere fles water en mensen het gevoel te geven dat het allemaal wel goed zou komen. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat ze in de rechtszaal belandde: de alternatieve medicijnvrouw werd medeverantwoordelijk geacht voor de dood van presentatrice Sylvia Millecam.

Jomanda werd uiteindelijk vrijgesproken, maar nu jaren later blijkt dat ze zich niet echt vrij voelt in haar nieuwe leven in Canada. Jomanda heeft niets of niemand meer en daarom gebruikt ze tegenwoordig weer de naam die ze bij haar geboorte kreeg: Jomanda is nu Joke.

Die overstap ging niet zonder slag of stoot, zo blijkt deze week. In gesprek met Story vertelt het medium dat het haar onder andere haar relatie kostte. "Ik ontdekte ook waarom ik me al een poosje niet veilig bij Ramon voelde. Ik ontdekte dat niet ík Joke, maar Jomanda al die tijd een relatie met hem had gehad. Voor Joke was Ramon een volslagen vreemde."

Joke/Jomanda moest voor zichzelf kiezen, anders was ze er aan onderdoor gegaan. "Ik kreeg steeds meer lichamelijke klachten. Op een gegeven moment vielen ook al mijn andere tanden uit mijn mond."

Joke/Jomanda is nu zonder man en niet van plan ooit nog in Nederland te komen wonen. Canada is haar thuis en daar blijft ze. Een tijdelijke terugkeer sluit ze echter niet uit. Healings in grote hallen zullen er dan niet meer van komen.

"Nee, dat zal niet meer gebeuren. Ik heb vanuit de andere wereld doorgekregen dat ik me in de toekomst meer moet richten op dansen en zingen. Ik krijg vanzelf van boven door waar en wanneer ik nodig ben."