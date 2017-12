Verkrachtingszaak Nelly gesloten na terugtrekken vermeend slachtoffer

Dat schrijft TMZ. De aanklagers kunnen de zaak niet voortzetten zonder medewerking van de vrouw.

Volgens haar advocaten kan ze de media-aandacht die de zaak met zich meebrengt niet aan.

De rapper werd begin oktober in de Amerikaanse staat Washington aangehouden op verdenking van verkrachting. Een 21-jarige studente had daarvoor de politie gebeld en vertelde dat Nelly haar had verkracht in zijn tourbus. De Amerikaanse rapper, bekend van nummers Hot in here en Dilemma, heeft altijd ontkend.