Trijntje Oosterhuis plaatst gezin boven carrière

"Ik zit nu in een heel andere fase van mijn leven. Ik neem het moederschap heel serieus. Zij hebben nu die aandacht nodig, dat is de realiteit", geeft de 44-jarige Oosterhuis aan in gesprek met Margriet. "Ik ben een bikkelmoeder! Ik vecht als een leeuwin voor mijn kinderen. Ik ben ook een échte 'kip op de eieren'-moeder, die thuis na schooltijd zit te wachten met tosti's en kopjes thee en vraagt hoe het op school was."

Door haar werk als zangeres, waardoor ze vaak laat thuis komt na een optreden, kan Oosterhuis niet overal mee naartoe wat haar kinderen betreft. "Omdat ik er overdag vaak ben, vinden ze het niet erg dat ik op zaterdag een keer niet naar het voetbal kom kijken als ik vrijdagnacht heb opgetreden. Ik vind het een voorrecht om moeder te zijn. Jonas en Marijn zijn te gekke jongens, elf en dertien zijn ze nu. Mael was een cadeau."

Haar gezin, waarmee ze sinds 2013 aan het hoofd staat samen met Lewis (45), is volgens Oosterhuis een bron van liefde. Ook door de muziek die ze maakt en waar ze als gezin naar luisteren. "Liefde is voor mij muziek. Het is een groot deel van ons leven en het is er vrijwel altijd. Zeker in deze tijd van kerst. Onze kinderen groeien er ook mee op."