Jelka van Houten hield dagboek bij voor Clouseau-zanger Koen Wauters

In gesprek met AD vertelt de 39-jarige actrice niet of ze nu nog fan is van de Vlaamse band en dus ook niet of ze in april 2018 naar het concert gaat dat Clouseau in Paradiso, Amsterdam geeft.

In haar tienerkamer had Van Houten niet alleen van Wauters een poster in haar kamer hangen, maar ook van The Bangles. "(...) en dan niet door die hits, maar juist hun meer alternatieve liedjes als In Your Room. Ik vond het mooie wierrookmuziek."

Niet alleen muziek kan haar ontroeren, ook oude mensen zorgen regelmatig voor emotionele gevoelens bij de actrice. "(...) en vooral oude mannetjes. Die waren ooit krachtig en stoer, nu zijn het kwetsbare en breekbare mensjes die in de supermarkt aan je vragen waar ze de cola kunnen vinden terwijl ze er vlakbij staan."