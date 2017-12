'Kirsten Dunst in verwachting van eerste kind'

Eerder dit jaar maakte de 35-jarige actrice bekend verloofd te zijn met haar medespeler in de serie Fargo.

Us Magazine meldt dat de twee nu ook ouders zouden worden. Het zou voor beiden hun eerste kindje zijn.

Ze ontmoetten elkaar in 2015 op de set van de serie, waarin ze een getrouwd koppel speelden. Ze kregen een jaar later een relatie. In april vorig jaar werd bekend dat Dunst en haar vriend Garrett Hedlund uit elkaar waren.

In juni liet de Spider-Man-actrice weten dat zij graag snel moeder wilde worden. "Ik zit in een fase in mijn leven waarin ik besef: ik werk sinds mijn derde. Het wordt tijd om baby's te krijgen en te ontspannen", vertelde Dunst in een gesprek met Marie Claire.