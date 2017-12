Full House-acteur John Stamos (54) wordt voor het eerst vader

Dat laat het koppel weten aan People.

In oktober werd bekend dat de twee zich hadden verloofd. Stamos vertelt dat de beslissing om te trouwen volgde nadat McHugh ontdekte dat zij zwanger was. "Ik zei: het is beter om een ring om haar vinger te schuiven omdat het de juiste beslissing is, en ik wilde sowieso al met haar trouwen."

Stamos heeft vervolgens haar ouders om toestemming gevraagd, die instemmend reageerden. "De blik op Johns gezicht toen ik hem vertelde dat ik in verwachting was, was onbetaalbaar", vertelt McHugh. "Het was de blik van een man die altijd al zijn eigen gezin had gewild, maar niet zeker wist dat het hem zou overkomen. Nu dus wel."

Leuke vader

Stamos vertelt ook dat hij "altijd al vader wilde worden". "Ik word een leuke vader. Ik ben al een tijdje aan het oefenen", doelt hij op de rol die hij vertolkt in de jaren negentig-komedieserie Full House, die in 2016 een vervolg kreeg op Netflix onder de naam Fuller House.

In de serie speelt hij Jesse, die meehelpt in het gezin van zijn zwager en later ook zelf vader wordt. "Ik heb elk 'trucje' dat je met een baby op televisie kunt doen al uitgehaald."

De acteur vroeg zijn vriendin in oktober in Disneyland ten huwelijk. Stamos en de 31-jarige McHugh hebben sinds vorig jaar een relatie. In maart 2016 werd het stel voor het eerst samen gezien.

Stamos was eerder getrouwd met het Amerikaans-Nederlandse topmodel Rebecca Romijn. Dat huwelijk eindigde in 2005.