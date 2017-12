Cabaretier Guido Weijers dankzij bekendheid 'geen irritant mannetje'

"Juist omdat ik op het podium al genoeg aandacht krijg, kan ik op een verjaardag lekker luisteren naar mijn vrienden. Dan ben ik juist degene die observeert. Overal waar ik kom, probeer ik menselijk gedrag te analyseren en ergens iets van te vinden, anders heb ik op het podium niks te vertellen", vertelt de 40-jarige cabaretier, die dit jaar de oudejaarsconference van RTL4 maakt, in Panorama.

Weijers zegt er slecht tegen te kunnen als mensen geen zin hebben in hun werk. "Dan denk ik echt: doe eens iets leuks met je leven! Je hebt tachtig jaar, ga ervan genieten. Ik besef heel vaak hoe goed ik het heb. Ik zie om me heen veel mensen die kneiterhard werken, iedere dag in de file staan om maar veel geld te verdienen. Maar onderweg naar de top nemen ze helemaal geen tijd om van het uitzicht te genieten."

Weijers is dankbaar voor het leven dat hij leidt. "Ik denk iedere avond als ik naar bed ga: wat heb ik toch een fijn bed. En als ik opsta denk ik: ik mag weer leuke dingen gaan doen en ik heb het leukste beroep van de wereld. Mijn enige irritatie is als ik zie dat anderen ergens geen moeite voor doen. Niet als ze talent hebben, maar als een caissière wordt gevraagd of ze dit of dat hebben, dan nee antwoordt omdat ze dan minder hoeft te doen."