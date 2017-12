Fred van Leer wil geen man met geld

"Want vaak geldt: wie betaalt, die bepaalt", aldus de 41-jarige stylist in gesprek met Grazia. "Iemand die op mijn zak teert, hoef ik ook niet meer."

Van Leer zegt "vaak genoeg" te hebben meegemaakt dat hij degene was die alles betaalde. "Vorig jaar heb ik een relatie gehad met iemand die verliefd was op ‘Fred van Leer’, niet op Fred. Toen ik voor de twintigste keer mijn portemonnee trok, dacht ik: misschien moet ik hier even goed over nadenken."

De modekenner zegt normaal gesproken genoeg mensenkennis te hebben om daar doorheen te prikken, maar in de partner die hij vorig jaar had, heeft hij zich vergist. "Wat ik het liefst zou willen, is iemand die gelijkwaardig is. Een man die zichzelf goed kan bedruipen dus."