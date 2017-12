Laura Ponticorvo denkt dat kans oppakken hacker seksvideo 'klein' is

"Zeker omdat eens in de zoveel tijd een Insta-account opduikt met mijn materiaal. Het is een beetje zoals wij vroeger flippo's ruilden, zo wisselen hackers gestolen privévideo's uit", aldus Ponticorvo (32) die in gesprek met Grazia toevoegt dat de hackers niet beseffen dat ze daarmee levens verwoesten.

De seksvideo werd in maart gedeeld en achtervolgt Ponticorvo sindsdien. "Aan de manier waarop mensen mij aankijken op straat zie ik of ze me aanstaren omdat ik Laura Ponticorvo van Youtube ben, of omdat ze de sekstape hebben gezien. Laatst verdraaide een man in het vliegtuig naar Curaçao bijna zijn nek om mij ongegeneerd te kunnen begluren. Zo respectloos."

Mensen maken nog steeds opmerkingen over de beelden, zowel in het echt als online. "Grappig bedoelde, hatelijke of opbeurende, maar waardoor het me continu blijft achtervolgen en het pijn blijft doen."

Toch ziet ze 2017 niet als een verloren jaar. "Er zijn nare dingen gebeurd, maar ook mooie dingen op mijn pad gekomen. (...) Maar sowieso ben ik er sterker uitgekomen. Ik heb een vechtlust in mezelf ontdekt, waarvan ik niet wist dat ik die had."