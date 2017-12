Sylvana Simons heeft 'maatregelen' genomen na bedreigingen

"Bang ben ik niet. Maar ik ben ook niet achteloos. Dus ik heb maatregelen genomen, al kan ik er niet over uitweiden wat die maatregelen dan zijn", aldus de 46-jarige presentatrice en politicus in gesprek met Grazia.

Van de 22 mensen tegen wie ze aangifte had gedaan werden er twintig veroordeeld tot taakstraffen en het betalen van boetes. Van de verdachten en veroordeelden kreeg Simons van één iemand excuses die ze als oprecht ziet: een minderjarige jongen.

"Ik weet nog hoe ik de zaal binnenliep, die jongen zich omdraaide, me recht in de ogen aankeek en zei: 'Mevrouw Simons, het spijt me.'"

Simons wordt regelmatig gevraagd of ze geen spijt heeft van haar besluit om aangifte te doen en door te zetten tot rechtszaken. "Want ja, het slurpt energie, tijd. Elke aangifte, elke zaak, elke afhandeling. Maar ik ga er niet aan onderdoor. Integendeel, ik voel me sterk. Door mijn eigen gelijkheidsstrijd, door mijn vrienden, familie, kinderen."