James Corden vader geworden van dochtertje

Corden maakte het nieuws bekend via Twitter. "Vandaag kregen we een prachtig babymeisje. Met haar en haar moeder gaat alles geweldig, we kunnen niet stoppen met glimlachen. Harry, bedankt voor het overnemen van mijn show op zo'n korte termijn! xxx"

Harry Styles hoorde pas twee en een half uur voordat de opnames begonnen, dat Corden naar het ziekenhuis moest met zijn vrouw. De zanger is goed bevriend met Corden en is net klaar met het eerste deel van zijn concertreeks Harry Styles: Live on Tour. Op 11 maart hervat hij zijn tour in Basel.

Corden en Carey hebben al twee kinderen: zoon Max (6) en dochter Carey (3).