Zangeres Sharon Doorson verwacht eerste kind

Dat maakt de zangeres bekend via Instagram.

"Zo blij om dit mooie nieuws eindelijk met jullie te delen", schrijft de 30-jarige Doorson. "We zijn helemaal in de wolken. En wow, wat voelt het speciaal zeg, ons kleine wondertje in m'n buik."

Doorson werd bekend dankzij haar deelname aan het programma Popstars: The Rivals, waarin ze in 2004 de meidengroep Raffish vormde met onder anderen Eva Simons. In 2011 deed ze als soloartieste mee aan The Voice of Holland en in 2013 bracht ze de soloplaat Killer uit.