Frank Masmeijer mag hoger beroep in cokezaak afwachten in vrijheid

"Ik mag me vrij bewegen", vertelt de 56-jarige oud-presentator aan het AD.

"Ik kan overal naartoe, ook naar het buitenland", aldus Masmeijer, die werd veroordeeld door de rechtbank in Antwerpen. "Alleen niet naar België, maar daar hoef ik ook niet naartoe."

Volgens Masmeijer kan het nog "heel lang duren" voor het hoger beroep dient. "Ik ben druk bezig met een aantal dingen die ik wil ondernemen. Concreet is er nog niets, maar ook televisiewerk sluit ik niet uit."

Mocht Masmeijer ook in hoger beroep worden veroordeeld, dan bestaat nog de optie tot cassatie. "Er zijn argumenten in deze zaak die nergens op slaan. Blijkbaar kun je in dit land veroordeeld worden op vermoedens."

Masmeijer gaat de feestdagen vieren met zijn vriendin Jaimy. "Kerstmis vieren we gewoon thuis, hoor. Geen restaurant ofzo. Met vrienden gezellig eten en drinken."

Opdrachtgever

Masmeijer werd op 13 oktober schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven in Antwerpen. Volgens de rechter zorgde hij er als opdrachtgever voor dat de pallet bananen waar de drugs in zaten, werd opgehaald in de haven. Kort na de veroordeling kondigde Masmeijer aan in hoger beroep te gaan.