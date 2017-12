Actrice Eva van de Wijdeven trekt zich graag terug in anonimiteit

Van de Wijdeven (32), die momenteel te zien is in de film Huisvrouwen bestaan niet, verdwijnt op bepaalde momenten van de radar, maar bang dat ze daardoor acteerwerk mist is ze niet, vertelt ze aan Elle.

"Het blijft een onzeker bestaan, dat wel, dat speelt heus wel mee. Als je een jaar niets doet dan knaagt dat ergens wel. Maar ik denk heus niet steeds: o god, ik word ingehaald door andere actrices. Je moet ook gewoon je leven leven, en een beetje vertrouwen hebben."

Dat leven probeert de actrice, die in 2002 doorbrak als Desie in de serie Dunya & Desie, zo normaal mogelijk te leiden. Ook nu ze in veel huiskamers te zien is en daardoor niet meer onherkenbaar over straat kan. "Op iemands verjaardag, bijvoorbeeld, als ik voel dat de aandacht naar mij gaat, omdat ik dan toevallig bekend ben, dat is niet fijn."

Last heeft ze er echter niet van. "Ik kan er best mee omgaan hoor, maar ik vind het niet bepaald leuk, ook omdat het op zo'n moment helemaal niet om mij hoort te gaan. Voor je het weet zit je in het midden van een kringetje mensen."

Prestatie

Voor de film Huisvrouwen bestaan niet stond Van de Wijdeven samen op de set met Jelka van Houten en Loes Luca. Volgens de actrice "niet de minsten". "Jelka, Loes en ik spelen alle drie een hoofdrol, maar de rode draad gaat wel over Gijsje, mijn personage. Gelukkig was ik me er tijdens de opnames niet eens zo van bewust, simpelweg omdat ik het zó naar m’n zin had. Maar achteraf bezien, ja, het was toch wel een prestatie hè? Je staat daar wel mooi even de hoofdrol te spelen in een nieuwe, grote kerstfilm", kijkt de actrice terug op haar hoofdrol.

Van de Wijdeven was onder meer te zien in Het Schnitzelparadijs, Hartenstrijd, Penoza, Celblok H en de verfilming van De Mannentester, naar het boek van Heleen van Royen.