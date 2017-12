'Chris Brown kocht aapje niet voor dochter'

In de video was te zien hoe Fiji, zoals het aapje heet, een luier om had en in doeken gewikkeld in de armen van de driejarige Royalty lag. Volgens bronnen van TMZ zal Fiji alleen bij Chris Brown in huis blijven en mag de Capuchin-aap niet mee naar Royalty's moeder Nia Guzman.

Volgens bronnen van de entertainmentsite weet de zanger "wel beter" dan een aapje aan zijn dochter te geven. Brown heeft volgens de ingewijden het aapje twee maanden geleden al gekocht.

Met de aankoop van het aapje zou Brown zijn grote voorbeeld Michael Jackson achterna willen. The King of Pop hield eveneens een aapje, chimpansee Bubbles, als huisdier.

Capuchin-apen worden vaker als huisdier gehouden vanwege hun geringe formaat. De RSPCA, de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, reageerde eerder ook al op de video van Chris Brown. "Hoewel het hebben van een aapje niet illegaal is, is het onmogelijk om dit dier dezelfde omgeving te bieden als ze in de natuur hebben. Het zijn wilde dieren, die niet als huisdier gehouden moeten worden. Daarbij functioneren ze het beste in een warm en tropisch klimaat."