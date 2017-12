Sergio Herman wil voor altijd blijven gourmetten op kerstavond

"Wij gourmetten thuis al zolang ik me kan herinneren op kerstavond, dus al 47 jaar. Die traditie ga ik ook de rest van mijn leven voortzetten", aldus de Nederlander in gesprek met het Belgische tijdschrift Humo.

Herman, die meerdere etablissementen op zijn naam heeft staan, eet tijdens het gourmetten het liefst een combinatie van vlees en vis. De ene keer haalt hij de ingrediënten bij een goede slager, maar hij bereidt het vaak ook zelf toe.

"Vis kopen we bij de visboer en verdelen we zelf in porties. Dat is de vaste klus van mijn broer (Michel Herman, red.). We maken er ook lekkere slaatjes bij, we zorgen voor mooie garnituur, lekkere sauzen, zelfgemaakt én uit potje."

Om de gourmetschotel af te maken, kan de kok gewoon uit zijn eigen productenlijn putten.

"We hebben ook de sauzen uit Frites Atelier (Hermans friettent, red.): verse andalouse, curry, ketchup, tartaar... Je kunt zo'n gourmet ook thematisch aanpakken: Italiaans, Arabisch of Aziatisch - gewoon de sausjes en garnituren aanpassen. En daar nog een topwijn bij... Goeie tip, toch?"