Heleen van Royen denkt dat vrouwen weerbaarheid moeten leren

De schrijfster zegt in gesprek met de VARAgids dat "de winst" van de discussie over seksuele intimidatie is "dat iedereen nu heel erg op zijn tellen past."

"Maar het vervelende is dat het alleen over mensen gaat die bekend zijn. Dat is een beetje het geniepige van die hele hype", aldus Van Royen die zegt dat beroemdheden nu publiekelijk worden geëxecuteerd. "Het is echt een soort steniging. Er zijn momenten dat ik denk: huh? Doe even normaal. Oh, iemand heeft vijfentwintig jaar geleden zijn hand op mijn been gelegd, boehoe."

De schrijfster (52) heeft zelf weinig ervaringen met seksuele intimidatie. "De enige #metoo-ervaring die ik heb gehad was in Turkije, waarbij allerlei mannen op straat en in winkels handtastelijk werden. Echt vervelend. Eén man greep me gewoon vol in mijn kruis. Die kreeg een klap van me. Maar verder... ik denk dat mannen ook een beetje bang voor me zijn."

Seksualiteit

Van Royen weet dat ze niet van iedereen kan verlangen zo van zich af te bijten als zij doet. "Sommige mensen kunnen dat helemaal niet."

De schrijfster denkt dat vrouwen hun seksualiteit "te pas en te onpas" gebruiken om "iets gedaan te krijgen". "Dat doe ik ook, dat doen bijna alle vrouwen. Die hebben dat middel, dat lichaam, dat kan je altijd inzetten. En die schromen niet dat te gebruiken. Dus dan moet je ook niet heel erg piepen dat het weleens tegen je werkt."