Robin Martens gaat vloggen met styliste Cillie Rigters

Martens verwijst op Instagram naar het introfilmpje van hun vlogreeks, dat nu online staat. Vanaf 1 januari 2018 delen Martens en Rigters elke maandag hun wel en wee in een nieuwe vlog.

In het introfilmpje zitten de twee samen in de auto en stellen ze zichzelf eerst voor. Daarna vertellen de dames iets meer over de content van hun vlogs. "We gaan het hebben over onze gezamenlijke avonturen. Maar we hebben al zoveel beeld van ons samen, dat we daar eerst een filmpje van gaan maken."

Martens is bij het grote publiek bekend dankzij haar rol in Goede Tijden Slechte Tijden en deelname aan het programma Dance, Dance, Dance. Rigters is minder bekend. De styliste bekent in haar vrije tijd een enorme luilak te zijn en is verslaafd aan shoppen. Wat betreft hun vlogs, is zij degene die het materiaal in elkaar zet, iets wat ze volgens Robin "heel goed kan".