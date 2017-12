Dwayne 'The Rock' Johnson wordt opnieuw vader van meisje

Johnson, die ook wel 'The Rock' wordt genoemd, maakte het nieuws bekend via Instagram. "Onze Jasmine Lia heeft groot nieuws te melden - IT'S A GIRL!", schrijft de acteur bij een foto van zijn dochter, die onder de kerstboom zit.

Boven haar hoofd had hij een papier gehangen met daarop de tekst: "Ik kan niet wachten een grote zus te worden en eindelijk de baas te zijn!"

Johnson meldde dat hij omringd is door prachtige, sterke vrouwen en dat hij het niet anders had willen hebben. "Ik ben de enige man in het huis."

Jasmine Lia werd in 2015 geboren. Met zijn ex-vrouw Dany Garcia heeft Johnson een 16-jarige dochter, Simone.