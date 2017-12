Zwangere Lauren Verster had een 'eierfetish'

"Een uitsmijter, gekookt eitje of midden in de nacht een omelet, ik had alleen maar zin in ei", zegt de presentatrice(37) in RTL Boulevard.

Verster, die in januari haar kindje verwacht, vertelt ook dat ze nog helemaal niets voorbereid heeft wat betreft de komst van de baby. De presentatrice maakt een programma over bevallingen en wil zich zo laten verrassen over wat er allemaal mogelijk is.

"Ik weet helemaal niks, ik zou niet weten wie ik zou moeten bellen als ik nu zou bevallen", vertelt ze. "Ik ben ook nog geen babywinkel in geweest en heb nog niets aan een babykamer gedaan."

Hoewel ze zegt niet uit te kijken naar de bevalling, heeft Verster wel een voorkeur voor als het moment daar is. "Ik zou wel in bad willen bevallen, zo’n ziekenhuisbed zie ik echt niet zitten", aldus de presentatrice.

In verwachting

Verster liet afgelopen juli weten samen met haar vriend Jasper een kindje te verwachten.

De presentatrice viel in 2015 voor de cameraman, ze had destijds nog een relatie met Jort Kelder. De presentator liet zich vorig jaar in een interview ontvallen dat Verster een affaire had tijdens hun relatie.

De uit Den Bosch afkomstige Verster presenteerde onder meer programma's als Lauren Verslaat en Fort Boyard bij Nickelodeon, Veronica en AVROTROS.