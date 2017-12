Moeder van Justin Bieber is gek op Selena Gomez

Dat schrijft People Magazine.

Mallette was een van de sprekers bij het event, waar Bieber ook aanwezig was. Hoewel de Canadese superster zelf zijn kaken stijf op elkaar houdt wat betreft zijn relatie met Gomez, was zijn moeder iets duideljker. "Hij vertelt me er niet zoveel over, dus ik kan niets zeggen over hun persoonlijke relatie. Maar als hij van haar houdt, dan doe ik dat ook."

Geloof

Volgens zijn moeder besteedt Bieber momenteel veel aandacht aan het geloof. "Het focussen op zijn relatie met God heeft hem goed gedaan. Justin weet nu wat belangrijk voor hem is." Mallette stelt dat haar zoon volwassener is geworden, iets waarop ze heel trots is. "Liefde houdt hem bij de les, zeker als die liefde van een meisje als Selena komt. Zij geeft heel veel om hem."

Bieber en Gomez zijn sinds begin november weer regelmatig samen gezien. Zo gingen ze twee keer op een dag samen naar de kerk. Het is niet de eerste keer dat de twee een relatie zouden hebben: Gomez en Bieber hadden jarenlang een knipperlichtrelatie tot die in 2014 abrupt eindigde.