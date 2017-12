Vriendin 'gelukkiger dan ooit' met kersverse vader Cristiano Ronaldo

Dat stelt ze in een interview met Hello! Magazine.

Alana Martina werd op 12 november geboren en is het vierde kind voor de Portugese voetballer. Via een draagmoeder kreeg hij eerder zoontje Cristiano Jr. (7) en de tweeling Eva en Mateo, die eind juni werden geboren.

De nieuwste baby is zijn eerste kind met Rodriguez. "De kinderen zijn ons grootste geluk. Het is een hele bijzondere tijd voor ons allemaal", aldus de kersverse moeder. "Toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis, had Cristiano een verrassingsetentje georganiseerd met onze families en beste vrienden. Ik voelde me echt de gelukkigste vrouw op aarde."

​

Gouden Bal

Afgelopen week nam de vedette van Real Madrid zijn vijfde Gouden Bal in ontvangst in Parijs. Journalisten van de belangrijkste wereldwijde voetbalmedia riepen hem uit tot Speler van het Jaar. Naast zijn prestigieuze prijs, kreeg Ronaldo ook een babyrompertje voor Alana Martina uitgereikt, met daarop de vijf Gouden Ballen afgebeeld die de voetballer tot dusver in de wacht heeft gesleept.