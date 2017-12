Hollywoodsterren springen in de bres voor gepest jongetje

De moeder van de jongen, Kimberly Jones, postte afgelopen vrijdag het hartverscheurende verhaal van haar zoon op internet. Kimberly moest haar zoon Keaton eerder van school ophalen, omdat hij overstuur was. Een aantal klasgenoten zou hem tijdens de schoollunch bekogeld hebben met melk en vleeswaren. Daarbij maakten ze nare opmerkingen over zijn uiterlijk. Zo noemden ze de littekens die de jongen aan een tumoroperatie heeft overgehouden lelijk.

In tranen vraagt Keaton zich in het filmpje af waarom mensen elkaar moeten pesten. "Waarom? Wat is het nut hiervan? Dit is echt niet oké! Dat zeg ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen die gepest worden."

Het filmpje werd massaal gedeeld en is inmiddels bijna twintig miljoen keer bekeken.

Snoop Dogg

Inmiddels hebben diverse Hollywoodsterren op het verhaal van Keaton gereageerd. Snoop Dogg postte het filmpje op Instagram en vroeg de jongen hem een persoonlijk berichtje te sturen. "Hey kleine man, ik ben je vriend voor het leven. Mail me en dan kunnen we hierover praten. Dat is de enige manier om haat te verslaan."

Victoria Beckham nam het bericht van haar 12-jarige zoon Cruz over, die het nieuws op zijn beurt weer van hun familievriendin Eva Longoria overnam. "Voor iemand die zelf vroeger gepest is, doet dit pijn", aldus Beckham. "Ik moet er om huilen. Ik stuur al mijn liefde naar deze dappere jongeman."

Diverse bekende Amerikaanse sporters hebben Keaton en zijn familie uitgenodigd voor een wedstrijd, en ook onder meer Dr. Phil, Ryan Seacrest, Cardi B., Chase Crawford, Patricia Arquette, Mark Rufallo, Patrick Adams en Chris Evans staken de jongen een hart onder de riem. Evans vroeg of Keaton volgend jaar bij de première van zijn film Avengers: Infinity War aanwezig wil zijn.