Wham!-zanger Andrew Ridgeley huilde 'als nooit tevoren' om George Michael

Dat vertelt Ridgeley in een stuk voor de Britse krant Daily Mail. Het is voor het eerst dat hij in de media zijn verhaal doet over de dood van Michael, met wie hij jarenlang het duo Wham! vormde. Samen scoorden ze hits als The Edge of Heaven, Young Guns, Wake Me Up Before You Go Go en Last Christmas.

"Toen ik het nieuws over de dood van mijn oudste vriend vorig jaar op Eerste Kerstdag hoorde, had ik hem vijf minuten daarvoor nog een bericht gestuurd waarin ik hem een geweldige Kerst toewenste", kijkt Ridgeley terug.

"Die nacht, nadat ik onze vrienden had gebeld om het vreselijke nieuws te vertellen - en ondanks dat ik al een zee van tranen had gehuild - kon ik door het enorme gevoel van verlies niet meer op mijn benen staan en heb ik op de grond op mijn knieën gehuild zoals ik nog nooit gehuild had", aldus de zanger.

Treurig

"Ik ben de afgelopen jaren ook mijn ouders verloren, maar dit was heel anders", gaat de 54-jarige Ridgeley verder. "Dit verlies had ik nooit zien aankomen; een verlies dat zo vreselijk treurig is dat ik er op dat moment door werd verteerd."

George Michael overleed vorig jaar plotseling op 53-jarige leeftijd. Hij stierf een natuurlijke dood.