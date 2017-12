DMX tijdelijk uit afkickkliniek voor concert in Albany

Een rechter in New York gaf de rapper toestemming op te treden, maar wel onder toezicht van een nuchterheidscoach. Op zaterdag moet de rapper zich weer melden bij de afkickkliniek

Zijn advocaat vertelt aan TMZ dat DMX vaker toestemming krijgt voor het geven van shows en dat het daarbij gebruikelijk is dat hij een drugstest ondergaat. Dat is inmiddels tien keer gebeurd, waarbij hij nooit positief op drugsgebruik is getest.

DMX betaalt zelf de reis- en verblijfkosten van de persoon die buiten de afkickkliniek een oogje in het zeil houdt. De 46-jarige rapper, die eigenlijk Earl Simmons heet, liet zich eind augustus vrijwillig opnemen in een afkickkliniek. DMX moet de rechter toestemming vragen als hij optredens heeft. De rapper draagt namelijk een enkelband en heeft huisarrest in afwachting van zijn rechtszaak over belastingontduiking.