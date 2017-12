Oh Oh Tirols Tijgertje moet maand de cel in

De Haagse liep eind februari schaars gekleed en op blote voeten over straat en over een auto, meldt RTL Boulevard. Ook trok ze een ruitenwisser van de auto en prikte ze met een sleutel in het dak.

Liefhebber moest ook voor het stelen van flessen frisdrank en energiedrank voor de rechter verschijnen. Eerder deze maand werd al een maand cel en een schadevergoeding van 2000 euro voor de vernielingen aan de auto geëist. Nu wordt geconcludeerd dat Tijgertje "kennelijk in de war was."

De Haagse verklaart dat ze een psychose had en ze komt volgens RTL terecht in een opvang voor verwarde mensen. Liefhebber was niet aanwezig in de rechtszaal, omdat ze al een paar dagen onvindbaar zou zijn. Ook haar advocaat wilde niet vertellen waar ze nu is.

Vaker in de fout

Het is niet de eerste keer dat Tijgertje is opgepakt. Zo sloeg ze eerder onder meer haar slag in Naaldwijk, Delft en Leidschendam. Ook werd ze verschillende keren aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. De Haagse was vanwege haar vele aanrakingen met justitie niet meer welkom bij het vervolg op Oh Oh Tirol.