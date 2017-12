Dochter Woody Allen vindt dat vader wordt beschermd in #metoo-discussie

Farrow schrijft in een opiniestuk in Los Angeles Times dat journalisten en andere betrokkenen de zaak negeerden. In haar essay trok Dylan een vergelijking met de zaak rond de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein. Het stoort haar dat er tien jaar geleden geen aandacht aan werd geschonken. "Het systeem werkte jaren voor Harvey Weinstein. Voor Woody Allen werkt het nog steeds", schrijft ze. "Waarom is de hele #metoo-revolutie aan hem voorbij gegaan?"

Het steekt Farrow dat haar vader niet is aangepakt door Hollywood, terwijl sterren als Kevin Spacey wel ontslagen zijn nadat hun misbruik aan het licht kwam. "We zitten middenin een revolutie", vertelt Allen's dochter verder. "Vrouwen komen met de waarheid naar buiten waardoor mannen hun baan verliezen. Maar de revolutie straft selectief."

Ook de sterren die ondanks de onthullingen voor haar vader blijven werken, krijgen een sneer. "A-sterren blijven maar in zijn films opdraven en journalisten schrijven liever niet over wat ik heb moeten meemaken. De waarheid is hard, maar blijkt makkelijk te ontkennen. Ik vind het heel moeilijk te verteren dat vrouwen en mannen die ik hoog heb zitten met mijn vader werken en daar iedere verantwoording over weigeren af te leggen."