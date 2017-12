Youp van 't Hek kan het 'misschien wel beter vinden met vrouwen dan mannen'

In gesprek met Opzij zegt de 63-jarige komiek dat hij met een paar van die vrouwen een keer in de zoveel tijd gaat eten. "Dat zijn leuke en stevige avonden. Dan gaat het over het leven en de meesten hebben ook weer ellendige scheidingen en toestanden meegemaakt."

"Maar goed, dan zit je gewoon een beetje over van alles te kletsen en te praten en te kijken", aldus Van 't Hek die merkt beter met vrouwen te kunnen "ouwehoeren" omdat ze volgens hem empatischer zijn.

Van 't Hek: "Want als je het over je kinderen hebt, ofzo, of over de kleinkinderen of over iets in de wereld, dat je denkt van: ja, daar heb ik nog helemaal niet zo naar gekeken. Jullie kijken anders. Beter? Ja!"