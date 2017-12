Sylvana Simons sprak Giel Beelen niet meer in levenden lijve na 'apengrap'

"Er is sindsdien nooit meer een moment geweest dat we elkaar gezien en gesproken hebben," vertelt Simons (46) aan NU.nl. "Op de een of andere manier zijn we elkaar nooit tegengekomen. Puur toeval denk ik."

Simons en Beelen botsten eerder dit jaar toen de dj op de zender een 'grap' maakte waarbij hij Simons, die al twee jaar wordt bedreigd vanwege haar uitlatingen over racisme, met een aap vergeleek. Beelen bood later, na een stortvloed aan boze reacties, zijn excuses aan.

Volgens Beelen wilde hij "inhaken op de rel met Johan Derksen". Derksen had eerder die week in de uitzending van Voetbal Inside gezegd dat Simons "zo trots als een aapje was", omdat RTL besloten had met Zwarte Piet te stoppen.

The Roast

De presentatrice ziet haar optreden in The Roast bij Comedy Central als een manier om Beelen terug te pakken.

"Voor mij is het natuurlijk stiekem wel een heel klein beetje payback", vertelt Simons. "Ik zie dit als mijn kans om alles eens even recht te zetten", aldus de presentatrice.

Hoewel Simons het fijn vindt dat bij het programma bijna alles mag, vindt ze dat er wel een grens is. "Ik denk dat je nooit écht beledigend moet worden, je moet het wel een beetje chique houden. Maar we zoeken natuurlijk wel de grenzen op, want wat binnen The Roast gebeurt, blijft ook binnen The Roast", aldus de presentatrice.