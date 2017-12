Hartoperatie Bart Chabot 'bijna perfect' gegaan

"Het zwaarste was achteraf bezien dat ik na de operatie tien uur volledig stil moest liggen", aldus de 63-jarige Chabot in gesprek met De Telegraaf. "Maar dat is ook weer achter de rug en ik lig inmiddels weer 'op zaal' en hier vanaf de achtste verdieping kijk ik uit over de skyline van Den Haag. En met dit achter de kiezen ziet die er net iets mooier uit dan normaal. Dit is nu al het mooiste kerstcadeau dat ik dit jaar ga krijgen."

De operatie was noodzakelijk omdat Chabot al enkele jaren last had van hartritmestoornissen. "Mijn hart sloeg soms dagenlang op hol. Dan moet je denken aan honderdvijftig tot honderdtachtig slagen per minuut en dat is ongeveer wat hoort bij een topsporter in actie."

Eén ader hebben de artsen nog niet kunnen behandelen: die ligt te dicht bij zijn slokdarm. "Als ik klachten houd, moet ik wellicht nog een keer onder het mes. De slokdarm is namelijk een orgaan dat mobiel is, dus het kan zo zijn dat het op een gegeven moment wel mogelijk is om veilig bij die ader te komen."