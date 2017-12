Aan longziekte uitbehandelde Arie Ribbens breekt heup

"De artsen zeggen dat het heel ernstig is. Arie kon niet gelijk geopereerd worden in verband met complicaties. Als het goed is, gaat dat nu toch gebeuren. Dat wordt heel spannend", zegt Ribbens vrouw Cea in De Telegraaf.

De zanger viel op de laatste vakantiedag in Spanje. Zijn kinderen zijn inmiddels bij hem.

"Er wordt hier een schaal van 1 tot 5 gehanteerd, Aries risico om het niet te overleven zit op vier", aldus Cea. "Helaas hebben we geen andere opties, hij kan zo niet met die kapotte heup verder. Dan krijg je ontstekingen en daaraan zou hij kunnen overlijden. Een operatie brengt ook een groot gevaar met zich mee, de artsen zijn bang wat ze zullen aantreffen."

In juli 2017 vertelde Cea nog dat Ribbens niet meer geopereerd kon worden aan zijn longen. Een operatie of bestraling zou te veel risico's met zich meebrengen.

Arie Ribbens kampt al langer met gezondheidsproblemen. In 2009 had hij longkanker, vorig jaar werd de ziekte opnieuw vastgesteld. Begin december werd de tumor deels verwijderd. Een paar maanden daarvoor, in oktober, onderging de zanger een dotter- en stentbehandeling