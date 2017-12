'Meghan Markle doet cursus zelfverdediging bij ex-bodyguard Michael Jackson'

TMZ meldt dat kersverse verloofde van de Britse prins Harry volgens bronnen bij haar moeder is, om nog wat tijd samen door te brengen voor de kerst. Want de feestdagen brengt Markle door met de koninklijke familie in Londen.

Fiddes is geen onbekende in het circuit. Hij heeft sinds 1996 zijn eigen martial arts franchiseketen, die goed loopt. Ook trainde hij meerdere bekendheden voor filmrollen, onder wie Tom Cruise.

Bovendien is Fiddes een Brit, wat voor Markle een leuke bijkomstigheid is. Zijn voormalig cliënt Michael Jackson was daarbij een goede vriend van Harry's moeder, prinses Diana. Volgens ingewijden zou de instructeur de actrice vooral leren hoe ze zichzelf moet verdedigen in noodsituaties.

Vader Markle

De Engelse krant The Mirror verrasste de vader van Markle tijdens zijn dagelijkse boodschappenrondje in zijn woonplaats Playas de Rosarito in Mexico. De 73-jarige Thomas Markle kreeg een fles champagne en een doos Engelse thee in zijn handen gedrukt, terwijl de verslaggever hem allerlei vragen over zijn dochter en prins Harry stelde.

Op de vraag of Markle zijn dochter naar het altaar zou begeleiden, antwoordde hij: "Ja, dat zou ik geweldig vinden. Ik ben heel erg blij voor ze en heet Harry van harte welkom in de familie. Meer kan ik er niet over zeggen, jullie weten zelf ook wel dat dat niet mag." Ook Meghans moeder Doria, van wie Thomas gescheiden is, heeft tot op heden geen uitspraken gedaan over haar dochter en aanstaande schoonzoon.

Faillissement

Thomas Markle zou zijn leven, volgens bronnen, 'weer op de rails hebben'. De voormalige Hollywood-lichttechnicus, die onder andere werkte aan de bekende shows Married With Children en General Hospital, ging vorig jaar failliet en verliet Los Angeles met een flinke schuld. In Mexico probeert hij een nieuw leven op te bouwen, ver buiten de schijnwerpers. Volgens buren "gaat het goed met hem en is hij ontzettend blij voor zijn dochter".