Roddeloverzicht: Maan schrikt door streaker en Patricia is er klaar mee

Stel je voor: je tandarts is net lekker aan de slag in je mond als er een man naakt langsrent en je tandarts zich niet meer kan concentreren op je kiezen en vullingen. Of je zit bij de kapper, er staat ineens een iemand met z'n blote geslachtsdelen voor je neus en weg is een heel stuk van je haar. Je bent aan het werk en ineens hangen de edele delen van een meneer over je computerscherm: weg is je concentratie.

Op een dergelijke manier gestoord worden in je werk is onacceptabel, maar als je bekende Nederlander bent en op de radio verschijnt, moet het hilarisch zijn. 538-dj Frank Dane en zijn team vonden dat drie weken geleden in ieder geval wel en verrasten zangeres Maan de Steenwinkel met een streaker die tijdens haar optreden ineens voor haar neus stond.

De extreem zenuwachtige The Voice-winnares schrok zich rot. "Ik verstijfde helemaal, ik voelde me heel onveilig. Ik wist niet wat er aan de hand was en waar die man vandaan kwam."

Maan dacht "eindelijk in een show zonder grapjes" te zitten, maar bleek het slachtoffer te zijn geworden van een "grap" die ze zelf later "misplaatst en vreselijk stom" noemde. Frank Dane schrok net zo goed en bood direct een stuk of dertig keer zijn excuses aan.

Maan en Frank hebben het uitgesproken, maandag op de radio, maar 's avonds werd er bij RTL Boulevard, waar Frank ook werkt, toch nog even aandacht aan besteed. Kijkers werden woedend van de reacties van zijn directe presentatiecollega's: zij vonden dat met name Bridget Maasland nogal laks reageerde op de rare actie.

Bridget had ontzettend te doen met Maan, maar vond haar reactie toch een beetje maf. Bridget was tenslotte een tijdje terug ook nog verrast door een clown, waar zij dan weer heel bang voor is, en had toch ook niet staan huilen? "Ik had zo met haar te doen, maar ik had ook erg het gevoel dat er toch wat meer speelde. Misschien heeft ze het zwaar, is ze moe. Dat er veel bij kwam kijken?"

De kijkers vonden dat het Boulevard-team wel erg hecht met elkaar is en het veel te veel voor elkaar opnemen. Frank heeft er tijdens de uitzendingen van de talkshow niets meer over gezegd en ook Maan is er klaar mee. Voor hen allebei is de zaak afgedaan.

Empty Nest

Lege kamers, te veel eten in de pan, stilte in huis: Natasja Froger heeft ineens geen kinderen meer in huis en moet daar erg aan wennen. "Ik ben blij dat jullie het zo naar je zin hebben in je nieuwe bestaan, maar jullie mogen best weten dat ik regelmatig volschiet als ik langs jullie slaapkamers loop die nu vaak leeg blijven."

Zoon Maxim ging anderhalf jaar geleden al, maar jongste zoon Didier vertrok dit jaar pas definitief, schrijft een geëmotioneerde Natasja in een brief aan haar kinderen in Libelle. "Nadat jij een half jaar in je eentje in Barcelona had gewoond en van je zelfstandigheid had geproefd, ben je eigenlijk ook nooit meer echt thuis geweest."

Na zijn terugkomst wilde Didier eigenlijk meteen helemaal niet meer bij zijn ouders wonen, maar Natasja kon dat nog niet aan en overtuigde hem er van dat het "misschien een beetje veel was" om tegelijkertijd op jezelf te wonen en aan een nieuwe opleiding te beginnen.

Dat bleek echter slechts uitstel en nu is het dan echt zo: Natasja heeft een leeg huis. Last van het 'empty nest syndrome' heeft ze naar eigen zeggen niet. "Ik voel me gezegend dat jullie nog zo graag en zo vaak hier komen, en met de lol die we dan hebben."

En voor alles is een oplossing, zo blijkt: de hoeveelheden eten die Natasja overhoudt nu ze alleen nog voor René en zichzelf kookt, gaan gewoon met de kinderen mee als ze langskomen. "Iedere keer als ik jullie zie stop ik jullie restjes macaroni, stamppot en soep toe. Al mijn voorraadbakjes staan tegenwoordig in Amsterdam."

Stiekem is het ook wel een beetje fijn, geen kinderen meer in huis. "Zo zie ik eindelijk de bodem van de wasmand weer. En het geeft ons meer vrijheid. Ik wil jullie zeggen dat ik jullie de wereld gun, ook al houdt dat in dat jullie hier voortaan alleen maar op visite komen. Maar natuurlijk vieren we Kerst gezellig samen! Zullen we afspreken dat we dat altijd blijven doen?"

En door

Aan het einde van het jaar is het voor veel mensen tijd voor bezinning: wat is er allemaal gebeurd, wat moet er nog gebeuren en hoe gaan we het allemaal anders doen in 2018? Je sluit het jaar af, maakt plannen voor het komende jaar en stopt er hier en daar wat goede voornemens tussen. Meer sporten, stoppen met roken, minder binnen zitten: de clichés vliegen ons om de oren.

Tijdens Sinterklaasavond neem je alles door, met Kerst bedenk je wat je anders wil en tegen de tijd dat de jaarwisseling is, heb je een lijst aan voornemens. Van je fouten kun je leren, zo denken de meeste mensen en dus is het goed daar even bij stil te staan.

Patricia Paay ziet dat anders. De zestiger vertelt deze week in gesprek met Beau Monde dat de aanvragen om terug te blikken op 2017 haar om het hoofd vliegen, maar zij is niet van plan daar aan mee te doen. Patricia wil gewoon door.

"Ik denk alleen maar: laat dit jaar alsjeblieft voorbij zijn. Ik weet niet wat het nou was, maar iets stond verkeerd. Mijn sterren misschien? Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Alles wat fout kon gaan, ging fout", aldus Patricia die dit jaar uitvoerig in het nieuws was doordat de video waarop ze seksuele handelingen verricht uitlekte. Om het allemaal nog erger te maken kreeg ze ook nog de Belastingdienst achter zich aan en was ze uiteindelijk genoodzaakt te verhuizen.

Dat blijkt nog niet eens het ergste te zijn geweest. "Naast dat wat iedereen al weet en flink in de media is geweest, ben ik van de trap gevallen en heb ik mijn rug gebroken, zijn er inbraken geweest, zijn mijn katjes doodgereden en kreeg ik op mijn trouwavond kokend heet water over mijn boezem."

"Met het hoofd naar boven gericht" vroeg Patricia zich af waarom het haar allemaal moest overkomen. "Waarom? Waarom gebeurt dit allemaal? Ik heb altijd een heel leuk leven gehad en dans overal met veel positiviteit doorheen, maar dit jaar was het even op."

Erger dan dit kan het niet, denkt Patricia en daarom denkt ze dat 2018 een stuk beter zal worden. "Dat het een lekker rustig jaar wordt waarin de media me met meer respect zullen behandelen dan dit jaar. Ik vind dat er nu te veel kan en mag, en dat media te veel fantaseren."

Na vijftig jaar in de showbusiness had Patricia verwacht wel met rust te worden gelaten en vindt ze het jammer dat dat niet het geval is. "Ondanks dat ben ik nog steeds heel enthousiast en levenslustig en kijk ik uit naar het nieuwe jaar. Elke dag dat ik wakker word is een cadeau. Mijn grootste wens is dat ik gezond blijf en kan genieten van de leuke dingen die op mijn pad komen."

Alles voor de vlog

Vloggers hebben geen geheimen voor hun kijkers: ze filmen wat ze eten, waar ze slapen en wat ze op een dag meemaken. Bibi Breijman vertelt over Waylon, Monica Geuze over haar opgevulde lippen en Enzo Knol zit huilend voor de camera omdat het uit is met Dee (Demira) van der Zeeuw.

Het powerkoppel van de Nederlandse vlogwereld schokte fans in september toen ze tranen met tuiten huilden en vertelden dat hun relatie voorbij was. "We houden superveel van elkaar, we zijn nog vaak heel blij met elkaar, we hebben veel gelachen met elkaar. Wij zijn op een punt waarop we niet meer kunnen geven wat we verwachten van elkaar."

Het was een enorm drama en op sociale media werd druk gespeculeerd: Dee en Enzo gingen samen op vakantie, zou het dan weer aan zijn? Of was het eigenlijk nooit uit en wilden ze gewoon wat extra kijkers trekken?

Een hele opluchting dus, toen het stel deze week bekendmaakte toch weer samen door te gaan. Dee: "Daar zitten we weer. Dit keer geen tranen, maar een lach."

"We waren de afgelopen tijd even solo-Dee en solo-Enzo, en dat voelde voor mij niet helemaal compleet", aldus Enzo.

Het was een heftige tijd voor de twee die allebei even hun eigen weg gingen om te ontdekken hoe nu verder. Verder samen, zo blijkt nu dus.

"Wij filmen alles", vertelt Van der Zeeuw. "Je ziet veel van ons leven. Maar los daarvan gebeuren er ook dingen die je liever niet op camera wil", zegt ze over de periode die zij en Enzo nodig hadden om uit te zoeken of ze het weer wilden proberen. "Het is allemaal weer helemaal leuk en gezellig", aldus Enzo.

De 1,6 miljoen abonnees van Enzo kunnen nu eindelijk weer door en hoeven zich geen zorgen meer te maken: Dee is weer helemaal terug en alweer te zien in de vijf vlogs die Enzo sinds de hereniging heeft geplaatst.