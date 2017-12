Marco Borsato zorgt dat hij de man in huis blijft

"Zodra je dat laat gebeuren, zit je in de roedel op de verkeerde plek", zegt de 50-jarige zanger in Margriet. "Dat is allesbehalve sexy."

"Ik kook, ik maak schoon, ik haal de afwasmachine leeg, maar daarnaast blijf ik wel de man in huis", gaat Borsato verder. "Hoe? Door te weten wat ik waard ben en niet voortdurend bij Leontine naar schouderklopjes te vissen."

De zanger zegt vanwege zijn werk toch al "meer aandacht dan goed is voor een mens" te krijgen. "Als anderen vaak tegen je zeggen hoe geweldig, fantastisch en bijzonder je bent, loop je het risico dat je in dat sprookje gaat geloven. Nee, die neiging heb ik niet, maar anders zou Leontine me daar ook zeker voor behoeden."