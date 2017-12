John Mayer maakt het goed na blindedarmoperatie

"John Mayer is herstellende van de spoedoperatie die hij gisteren onderging en is in een goed humeur", schrijft de band op Twitter.

Naast het concert dat Mayer (40) met de band woensdag in New Orleans zou geven zijn ook de optredens op 7 december in Orlando en op 8 december in Sunrise uitgesteld.

De band laat weten spoedig met informatie te komen over de nieuwe data.