Nile Rodgers (65) verwacht volledig te herstellen na nierkankeroperatie

Dat meldt de muzikant op zijn blog.

''Ik had nooit gedacht dat mijn lichaam zou worden aangevallen door een tweede kanker'', schrijft hij. Daarbij doelt hij op de prostaatkanker die hij in 2010 overwon. Drie jaar later werd hij schoon verklaard. Sindsdien heeft hij naar eigen zeggen op een krankzinnig niveau gewerkt, onder anderen met Daft Punk.

Rodgers vertelt dat de tumor werd ontdekt tijdens een bezoek aan het ziekenhuis waar hij werd behandeld tegen de E. colibacterie die hij opliep tijdens een tournee met Earth, Wind & Fire.

Na een optreden in Brooklyn op 2 november vloog hij naar Rochester in de staat New York waar hij de volgende dag werd geopereerd. Rodgers is blij met de positieve prognose. ''We kunnen nu beginnen met dansen, zingen en juichen."

Chic

Nile Rodgers brak eind jaren 70 door met de funky discoformatie Chic, die wereldhits scoorde met Le Freak, I Want Your Love en Good Times. Later werkte hij als producer met ontelbare artiesten.

Zo produceerde hij wereldhits als Like a Virgin van Madonna, The Reflex en Wildboys van Duran Duran, Let's Dance van David Bowie en Upside Down van Diana Ross. In 2013 scoorde hij weer een wereldhit, ditmaal met Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams.