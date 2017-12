Taylor Swift heeft symbolische dollar na aanranding nog niet ontvangen

"Tot de dag van vandaag heeft hij mij die dollar niet betaald en ik denk dat die daad van verzet symbolisch is", aldus Swift in gesprek met TIME.

De 27-jarige zangeres werd in maart 2016 door Mueller aangeklaagd nadat hij zijn baan als radio-dj verloor. Mueller eiste 3 miljoen dollar van Swift omdat zij hem onterecht zou hebben beschuldigd van aanranding en hij door haar inkomsten was misgelopen.

In navolging daarop klaagde Swift de radio-dj aan voor aanranding en kreeg in augustus 2017 gelijk van de rechter en de jury. Swift eiste een symbolisch bedrag van 1 dollar om zo vrouwen die seksueel zijn misbruikt te steunen. "Het is mijn hoop anderen te helpen van wie de stem ook gehoord moet worden", schreef ze destijds in de verklaring.

In TIME zegt Swift nu dat ze denkt dat haar gelijk in de zaak en de hele MeToo-beweging waarin vrouwen en mannen vertellen over seksuele intimidatie en misbruik belangrijk zijn om bewustzijn rondom de zaken te creeëren. "Een rechtszaak aanspannen in dit soort gevallen is zwaar, vermoeiend en eenzaam. Zelfs als je wint en je de financiële middelen hebt."