Fajah Lourens is 'nuchterder' in de liefde

De 36-jarige dj en dieetboekenschrijfster zegt in gesprek met Story dat ze niet meer "fantaseert over een sprookjeshuwelijk". "Ik ben gewoon blij met hoe het op dit moment is."

Lourens woont momenteel samen met haar vriend Igor, die ze leerde kennen toen hij aan haar huis in Purmerland werkte. "We waren al dag en nacht samen. Hij werkt nu als dj en producer. Ik doe zijn management en hij werkt elke dag bij mij in de studio aan zijn muziek. Dan heeft het niet zoveel zin om heen en weer te blijven rijden."

Haar geliefde kan het ook goed vinden met haar dochter Irem en zoon Shai, maar een vader voor de kinderen hoeft hij niet te zijn. "Ik voed Shai op en bepaal de regels. Maar Igor is er voor hem als hij hem nodig heeft."