Hilary Duff gelooft in derde hereniging met ex-vriend

''Ik bedoel, dit is de derde keer dat we bij elkaar zijn'', ging ze verder volgens People Magazine. De actrice gelooft dat als er niet te veel schade is aangericht, een relatie weer kan herstellen. "Timing is zo belangrijk. Drie keer is scheepsrecht."

Duff was tot van 2010 tot 2016 getrouwd met Mike Cormie, met wie ze in 2012 zoon Luca kreeg.

Met muzikant Koma was Duff een paar maanden samen toen ze in maart besloten uit elkaar te gaan. In september liet ze doorschemeren weer een relatie met hem te hebben.