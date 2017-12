Yolanthe Sneijder-Cabau vindt vragen naar zwangerschap confronterend

"Hoe ontwijk je die vraag als je in zo'n kwetsbare periode zit?", vraagt ze zichzelf af in een interview met Grazia.

"Je kunt nog niet veel zeggen, maar wilt ook niet liegen, dus ga je maar om zo'n vraag heen draaien. Zelfs als je al zwanger bent, wil je het in de eerste maanden nog niet met iedereen delen omdat het ook nog mis kan gaan, dus het blijft een lastige vraag."

Sneijder-Cabau, die al de moeder is van de 2-jarige Xess Xava, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken graag een groot gezin te willen. "Ik doe er nooit geheimzinnig over dat we graag nog een kindje willen, maar ik word niet heel makkelijk zwanger. We zien wel hoe het loopt."

Adoptie

In het interview bespreekt ze ook de optie adopteren, waar ze met haar man Wesley Sneijder serieus mee bezig is. "Het is een heel proces waar ik niet heel veel informatie over kan geven. Natuurlijk gaan we ook voor dat eigen kindje. Maar Wes en ik hebben altijd gezegd: wij hebben zo veel liefde te geven en de middelen om een kindje in een moeilijke ­situatie een warm thuis en een mooie toekomst te bieden."

Het gezin verhuisde dit jaar van Turkije naar het Franse Nice, waar Sneijder nu voetbalt. De carrière van Sneijder-Cabau staat op een lager pitje. "Ik ga in het nieuwe jaar eerst weer een acteerproject in Nederland doen, waar ik nog niet zo veel over kan zeggen. Acteren blijft toch mijn grote passie."