Lena Dunham sprak met campagneteam Clinton over wandaden Weinstein

Dat vertelt de actrice dinsdag in een artikel van The New York Times over wat de krant de 'medeplichtigheidsmachine' van de gevallen filmproducent noemt.

De Girls-bedenker zegt dat ze twee hooggeplaatste communicatiemedewerkers van Clinton in 2016 vertelde: "Ik wil jullie laten weten dat Weinstein een verkrachter is, en dat gaat op een gegeven moment uitkomen. Ik vind het een slecht idee dat hij geld inzamelt en betrokken is bij de campagne want het is een publiek geheim in Hollywood dat hij in de fout is gegaan met seksueel misbruik."

Dunham denkt niet dat die informatie ooit bij Clinton zelf terecht is gekomen. De campagnemedewerkers waar zij haar verhaal aan deed, ontkennen dat de actrice daarbij ooit het woord verkrachter in de mond heeft genomen.

Een woordvoerder van de campagne zegt in een verklaring aan de krant dat de medewerkers een waarschuwing als deze niet zouden hebben vergeten. Over Dunham zegt hij: "Alleen zij kan verklaren waarom ze dit aan hen zou vertellen, in plaats van aan mensen die hem hadden kunnen stoppen."