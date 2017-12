Brits model en callgirl Christine Keeler (75) overleden

Dat schrijft haar zoon Seymour Platt dinsdag op Facebook.

"Mijn moeder, de oma van mijn prachtige kleine meisje, is gisteravond laat overleden. Zoals velen van jullie weten, nam mijn moeder in haar leven deel aan vele gevechten", stelt de zoon.

"Sommige verloor ze, andere won ze. Ze heeft haar plekje in de Britse geschiedenis verdiend, maar betaalde daar een hoge prijs voor. We zijn erg trots op wie ze was."

Keeler werd begin jaren zestig wereldwijd bekend toen aan het licht kwam dat minister John Profumo had gelogen over de affaire die hij indertijd met de 19-jarige callgirl had. Profumo, lid van de Conservatieve Partij, moest daarom opstappen.

Het werd een van de sensationeelste politieke schandalen uit de Britse geschiedenis. Keeler sliep immers ook met de Russische geheim agent en diplomaat Evgeni Ivanov.

Velen vonden dat de veiligheid van het land in gevaar was gebracht. De zaak deed de conservatieve regering geen goed en leidde tot een verkiezingsnederlaag in 1964. Profumo overleed in 2006.