Presentatrice Jennifer de Jong heeft nieuwe liefde na echtscheiding

De presentatrice en actrice vertelt aan De Telegraaf ook een nieuwe vriend te hebben.

"Ik ga er niet al teveel over zeggen, maar Koen en ik zijn al een tijdje heel erg verliefd op elkaar", aldus de 41-jarige presentatrice. "Hij kwam op een dag onze lunchroom Sugarless binnenlopen, en toen was het meteen raak."

De Jong is erg blij met haar nieuwe vriend Koen, die twaalf jaar jonger is. "Bijna hetzelfde aantal als dat ik met Mike scheel. En daar heb ik dan weer nooit iemand over gehoord. Waar het om gaat, is dat het goed voelt en dat is bij ons zeker het geval."