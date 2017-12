Dustin Hoffman haalt uit naar John Oliver in discussie over beschuldigingen

De woordenwisseling vond plaats tijdens een jubileumscreening in New York voor de film Wag The Dog.

Vooraf was er een panel met de cast, gepresenteerd door Oliver. Een journalist van de Washington Post en filmsite Deadline deden verslag van de verhitte discussie.

Een vrouw die op haar zeventiende als productie-assistente werkte voor de film Death Of A Salesman uit 1985, beschuldigde Hoffman er onlangs van dat hij destijds ongewenste avances maakte en haar heeft betast. De nu 80-jarige gaf daarop een verklaring uit dat hij het betreurt als hij iemand ongemakkelijk heeft gemaakt, en dat de situatie niet staat voor de man die hij is.

Afspiegeling

Tijdens het panel maandag vroeg Oliver onder meer of hij die verklaring genoeg vindt. "Ten eerste is het niet gebeurd, zoals zij het vertelt." De 80-jarige acteur vindt dat de verklaring die zijn vertegenwoordigers hebben opgesteld verkeerd is begrepen.

De acteur verklaarde het verschriikkelijk te vinden dat hij iets had gedaan waarmee hij iemand in een ongemakkelijk situatie heeft gebracht. "Het spijt me, het is geen goede afspiegeling van wie ik ben.''

Oliver wond zich op over die formulering. "Het is wel een afspiegeling van wie je bent. Je hebt geen bewijs gegeven dat het niet is gebeurd. Er was een tijd waarin je je zo opstelde bij vrouwen."

Alhoewel de acteur volgens de aanwezige journalisten in eerste instantie ongemakkelijk leek te worden van de discussie die een half uur duurde, opende hij die later zelf weer. Tijdens de verhitte woordenwisseling die volgde, vroeg Oliver mensen in het publiek die de ruzie filmden daarmee te stoppen.