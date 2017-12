Adele deelt petitie over onderzoek brand woontoren Londen

"We hebben jullie hulp nodig, teken en deel de petitie en moedig anderen aan dat ook te doen. Het is nu bijna zes maanden geleden en we moeten blijven praten over wat er nog steeds niet gebeurt", aldus de zangeres.

Tijdens de brand in Grenfell Tower op 14 juni kwamen zeker tachtig mensen om het leven toen de woontoren in het westen van de stad vlam vatte. Het vuur kon zich snel verspreiden door het gebruikte isolatiemateriaal. Dat materiaal was niet voldoende brandwerend.

Slachtoffers

Adele is al sinds de brand op 14 juni betrokken bij de hulp aan de slachtoffers. Ze was aanwezig bij een wake de dag na het drama, waar ze de getroffenen troostte. Later ging ze langs bij de brandweer om hen te bedanken voor hun inzet.

De zangeres heeft tijdens haar tournee geld ingezameld voor de slachtoffers en huurde in de zomer een bioscoopzaal af, zodat de kinderen uit de getroffen families gratis naar Despicable Me 3 konden.